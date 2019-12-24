Водитель машины "Газель" на пешеходном переходе в Санкт-Петербурге сбил женщину с коляской, в которой находился ребенок 2017 года рождения. Соответствующие данные предоставили в региональном УГИБДД.

Авария случилась на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Орджоникидзе. Водитель 1972 года рождения в зоне регулируемого пешеходного перехода по неустановленной причине допустил наезд на женщину 1995 года рождения с коляской.

Согласно последней информации, в результате дорожно-транспортного происшествия ребенок был доставлен в больницу. По факту случившегося проводится проверка.