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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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В Тулуне 8-летний мальчик и его бабушка погибли в пожаре

, 10:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Комсомольская правда

В Тулуне 8-летний мальчик и его бабушка погибли в пожаре
фото: Instagram

В Иркутской области при пожаре погибли 8-летний ребенок и его 86-летняя бабушка, сообщается на сайте ГУ МЧС Иркутской области. О возгорании двухквартирного дома сообщили очевидцы рано утром.

Прибыв на место пожара, спасатели увидели дом, охваченный огнем. От веранды и кровли дома практически ничего не осталось: "В квартире кто-то есть", - рассказали пожарным очевидцы, сообщает "Комсомольская правда".

Как отмечается, до прибытия спасателей из квартиры через окно спаслась мама ребенка. Возгорание и его последствия ликвидировали в течение полутора часов. Площадь пожара составила порядка 25 квадратных метров.

В настоящий момент на месте происшествия работают дознаватели ГУ МЧС России по Иркутской области, а также эксперты испытательной пожарной лаборатории. Им предстоит выяснить причину инцидента и его обстоятельства.

АС

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