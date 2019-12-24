Жительница Москвы перечислила на счет

Сегодня стало известно, что москвичка перечислила на счет "иностранца", с которым познакомилась в социальной сети, более 4 млн рублей. Данная сумма потребовалась аферисту "для приезда к ней в отпуск".
Мужчина получил деньги и исчез. Согласно последней информации, в общей сложности женщина 1952 года рождения перевела мужчине 4,23 миллиона рублей.
В пресс-службе столичного ГУ МВД России уточнили, что по факту случившегося к настоящему моменту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ "Кража, совершенная в особо крупном размере". Местонахождение мошенника сейчас пытаются установить специалисты.