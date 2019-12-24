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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Истребитель Т-50 потерпел крушение под Комсомольском-на-Амуре

, 07:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Истребитель Т-50 потерпел крушение под Комсомольском-на-Амуре
кабина пилота, pixabay.com
Под Комсомольском-на-Амуре в Хабаровском крае потерпел крушение истребитель Т-50. Представитель силовых структур во вторник уточнил, что машина не является военной и принадлежит заводу-изготовителю.
 
Согласно последней информации, летчику удалось вовремя катапультировался – к настоящему моменту его подобрал вертолет Ми-8.
 
Пилот уточнил, что крушение Т-50 случилось в 120 километрах от аэродрома "Дзёмги". Подчеркивается, что упавший летательный аппарат принадлежит Комсомольскому-на-Амуре авиазаводу имени Гагарина.
ЕТ

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