Истребитель Т-50 потерпел крушение под Комсомольском-на-Амуре

Под Комсомольском-на-Амуре в Хабаровском крае потерпел крушение истребитель Т-50. Представитель силовых структур во вторник уточнил, что машина не является военной и принадлежит заводу-изготовителю.
Согласно последней информации, летчику удалось вовремя катапультировался – к настоящему моменту его подобрал вертолет Ми-8.
Пилот уточнил, что крушение Т-50 случилось в 120 километрах от аэродрома "Дзёмги". Подчеркивается, что упавший летательный аппарат принадлежит Комсомольскому-на-Амуре авиазаводу имени Гагарина.