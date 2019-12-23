Пушкино: врачи спасли ребёнка с перекрутом кишки на 360 градусов

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23 декабря 2019, 18:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

фото: pixabey

Специалисты Московской областной больницы в Пушкино спасли ребенка с множественными кистами и перекрутом тонкой кишки на 360 градусов. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.

В отделение детской хирургии доставили ребенка в возрасте четырех лет с жалобами на боли в животе. Медики обнаружили у маленького пациента обширное поражение кишечника врожденными кистами, которые также вызвали перекрут тонкой кишки на 360 градусов.

Специалисты провели открытую операцию, потому что лапароскопически устранить проблему было невозможно. Медики сделали минимальный разрез.