Все новости >>

Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

Пушкино: врачи спасли ребёнка с перекрутом кишки на 360 градусов

, 18:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

Пушкино: врачи спасли ребёнка с перекрутом кишки на 360 градусов
фото: pixabey

Специалисты Московской областной больницы в Пушкино спасли ребенка с множественными кистами и перекрутом тонкой кишки на 360 градусов. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.

В отделение детской хирургии доставили ребенка в возрасте четырех лет с жалобами на боли в животе. Медики обнаружили у маленького пациента обширное поражение кишечника врожденными кистами, которые также вызвали перекрут тонкой кишки на 360 градусов.

Специалисты провели открытую операцию, потому что лапароскопически устранить проблему было невозможно. Медики сделали минимальный разрез. 

СЕ

//картина дня

Продолжается публикация результатов исследования «Рейтинг лоббистской эффективности законодателей 2019», большая часть которых уже была обнародована ранее. Рейтинг подготовила исследовательская группа ИД «Аргументы недели».

Продолжается публикация результатов исследования «Рейтинг лоббистской эффективности законодателей 2019», большая часть…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Фермер Олег Сирота на совещании с Владимиром Путин удивил российского лидера некоторыми фактами, например тем, какие справки нужно предоставить для получения разрешения…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Красноярске полиция поймала девушку, которая в мороз бегала по улице без одежды с ребенком на руках. Полицию на место происшествия вызвали очевидцы инцидента. Ребенок…

//новости ан

По подозрению в гибели двух дорожных рабочих на Калужском шоссе задержан 75-летний тракторист. Водитель трактора попытался скрыть инцидент, скинул их тела в ливневый…

//новости ан

//новости ан

Известную сваху и ведущую телешоу "Давай поженимся" Розу Сябитову упрекнул жених Дмитрий, который ищет невесту в программе у Ларисы Гузеевой, астролога Василисы Володиной…

//новости ан

Сегодня открыто железнодорожное движение по Крымскому мосту. Первым через Керченский пролив проедет скорый фирменный пассажирский поезд «Таврия», который отправлен…

//новости ан

Значительное количество военнослужащих Вооруженных сил Украины поддерживает самопровозглашенные республики Донбасса. Об этом заявил освободившийся из киевского плена…