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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

Нижний Новгород: три человека пострадали в ДТП

, 17:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт

Нижний Новгород: три человека пострадали в ДТП
фото: pixabey

Трое пассажиров автобуса пострадали при ДТП с грузовиком в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

Дорожно-транспортное происшествие было зафиксировано в 5.30 по местному времени. По предварительным данным, водитель грузового транспортного средства проехал на запрещающий сигнал светофора, в результате чего столкнулся с автобусом.

В аварии пострадали трое граждан: два человека экстренно госпитализированы. На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

 

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