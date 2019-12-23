Нижний Новгород: три человека пострадали в ДТП

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23 декабря 2019, 17:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт

фото: pixabey

Трое пассажиров автобуса пострадали при ДТП с грузовиком в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

Дорожно-транспортное происшествие было зафиксировано в 5.30 по местному времени. По предварительным данным, водитель грузового транспортного средства проехал на запрещающий сигнал светофора, в результате чего столкнулся с автобусом.

В аварии пострадали трое граждан: два человека экстренно госпитализированы. На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.