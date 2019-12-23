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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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По подозрению в гибели двух дорожных рабочих на Калужском шоссе задержан 75-летний тракторист

, 16:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН-ТВ

По подозрению в гибели двух дорожных рабочих на Калужском шоссе задержан 75-летний тракторист
фото с сайта СКР

По подозрению в гибели двух дорожных рабочих на Калужском шоссе задержан 75-летний тракторист. По версии следствия, в воскресенье, 22 декабря, во время очистки дороги, транспортное средство на 21-километре Калужского шоссе в Новой Москве совершило наезд на 35-летнего и 32-летнего рабочих.

От полученных травм пострадавшие люди скончались на месте происшествия. Водитель трактора попытался скрыть инцидент, скинул их тела в ливневый колодец.

В отношении тракториста СКР возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при проведении строительных и иных работ".

Во время допроса водитель рассказал, что заснул во время работы на погрузчике, случайно нажал на педаль газа и наехал на рабочих. Испугавшись, тракторист попытался скрыть следы преступления, избавиться от тел жертв ДТП.

ИЧ

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