На юге Москвы водитель иномарки сбил пешехода и скрылся

В Даниловском районе Москва водитель иномарки сбил пешехода и скрылся с места происшествия. Соответствующую информацию предоставил в понедельник осведомленный источник в правоохранительных органах.
Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Дербеневская в районе дома номер 18. Водитель допустил наезд на пешехода, а после аварии уехал в неизвестном направлении.
Сейчас на месте аварии работают специалисты, которые проводят проверку. Устанавливается, по какой причине автомобилист не притормозил перед человеком. Информации о том, в каком состоянии находится пешеход, к настоящему моменту в СМИ не поступало.