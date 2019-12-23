На юге Москвы водитель иномарки сбил пешехода и скрылся

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23 декабря 2019, 14:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Агентство городских новостей "Москва"

сотрудник полиции, Zamir Usmanov/Global Look Press

В Даниловском районе Москва водитель иномарки сбил пешехода и скрылся с места происшествия. Соответствующую информацию предоставил в понедельник осведомленный источник в правоохранительных органах.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Дербеневская в районе дома номер 18. Водитель допустил наезд на пешехода, а после аварии уехал в неизвестном направлении.

Сейчас на месте аварии работают специалисты, которые проводят проверку. Устанавливается, по какой причине автомобилист не притормозил перед человеком. Информации о том, в каком состоянии находится пешеход, к настоящему моменту в СМИ не поступало.