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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

На юге Москвы водитель иномарки сбил пешехода и скрылся

, 14:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Агентство городских новостей "Москва"

На юге Москвы водитель иномарки сбил пешехода и скрылся
сотрудник полиции, Zamir Usmanov/Global Look Press

В Даниловском районе Москва водитель иномарки сбил пешехода и скрылся с места происшествия. Соответствующую информацию предоставил в понедельник осведомленный источник в правоохранительных органах.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Дербеневская в районе дома номер 18. Водитель допустил наезд на пешехода, а после аварии уехал в неизвестном направлении.

Сейчас на месте аварии работают специалисты, которые проводят проверку. Устанавливается, по какой причине автомобилист не притормозил перед человеком. Информации о том, в каком состоянии находится пешеход, к настоящему моменту в СМИ не поступало.

ЕТ

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