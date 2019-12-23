Мужчину ударили гвоздодером по голове в Новой Москве

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23 декабря 2019, 13:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Агентство городских новостей "Москва"

гвоздодер, pixabay.com

Между двумя мужчинами в ТиНАО вспыхнул конфликт, в рамках которого один гражданин ударил своего оппонента гвоздодером по голове. Ссора возникла во время застолья с алкогольными напитками.

В полицию обратился один из строителей с дачного участка, расположенного в поселении Щаповское. Он заявил, что между его коллегами во время совместного распития спиртного возник конфликт, в ходе которого один нанес друг другу травму головы гвоздодером.

В отношении нападавшего, которым оказался 45-летний житель Московской области, было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью.