Мужчину ударили гвоздодером по голове в Новой Москве

Между двумя мужчинами в ТиНАО вспыхнул конфликт, в рамках которого один гражданин ударил своего оппонента гвоздодером по голове. Ссора возникла во время застолья с алкогольными напитками.
В полицию обратился один из строителей с дачного участка, расположенного в поселении Щаповское. Он заявил, что между его коллегами во время совместного распития спиртного возник конфликт, в ходе которого один нанес друг другу травму головы гвоздодером.
В отношении нападавшего, которым оказался 45-летний житель Московской области, было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью.