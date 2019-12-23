После ДТП в Екатеринбурге автомобиль отлетел на пешеходов

В Екатеринбурге после столкновения двух автомобилей одна машина отлетела на пешеходов. Согласно последней информации сотрудников УГИБДД по Свердловской области, один человек в результате аварии погиб.

Известно также, что после дорожно-транспортного происшествия на нерегулируемом перекрестке в Екатеринбурге в тяжелом состоянии был госпитализирован восьмилетний ребенок. Еще одна девочка, которая в момент инцидента тоже стояла на тротуаре, не пострадала.

На месте случившегося работали специалисты. В настоящий момент устанавливаются точные обстоятельства и причины ДТП.