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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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После ДТП в Екатеринбурге автомобиль отлетел на пешеходов

, 13:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

После ДТП в Екатеринбурге автомобиль отлетел на пешеходов
колесо автомобиля, pixabay.com

В Екатеринбурге после столкновения двух автомобилей одна машина отлетела на пешеходов. Согласно последней информации сотрудников УГИБДД по Свердловской области, один человек в результате аварии погиб.

Известно также, что после дорожно-транспортного происшествия на нерегулируемом перекрестке в Екатеринбурге в тяжелом состоянии был госпитализирован восьмилетний ребенок. Еще одна девочка, которая в момент инцидента тоже стояла на тротуаре, не пострадала.

На месте случившегося работали специалисты. В настоящий момент устанавливаются точные обстоятельства и причины ДТП.

ЕТ

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