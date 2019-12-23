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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Песков: во время стрельбы на Лубянке Путин оставался в Кремле

, 12:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Песков: во время стрельбы на Лубянке Путин оставался в Кремле
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press
В понедельник, 23 декабря, стало известно, что президент Российской Федерации Владимир Путин оставался в Кремле во время стрельбы на Лубянке. Об этом рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
 
Вечером в минувший четверг у дома номер 12 по улице Большая Лубянка в центре Москвы была открыта стрельба. Злоумышленник действовал один и был нейтрализован. 
 
Дмитрий Песков сообщил, что в этот момент Владимир Путин находился на территории Кремля, где смотрел концерт по случаю Дня работника органов безопасности Российской Федерации. Главе государства поступали сообщения о происходящем на Лубянке.
ЕТ

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