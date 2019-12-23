Пресс-служба

В пресс-службе авиакомпании "Победа" утром в понедельник, 23 декабря, опровергли информацию о выкатывании самолета за пределы взлетно-посадочной полосы в Кирове, о чем сообщалось ранее в СМИ.

Ранее появилась информация о том, что Boeing 737 авиакомпании "Победа", прилетевший из московского аэропорта Внуково, выехал за пределы ВПП в кировском аэропорту.

В пресс-службе переводчика уточнили, что во время разворота самолета в торце взлетно-посадочной полосы на 180 градусов произошло скольжение в сторону укрепленной обочины из-за обледенения покрытия. Командир принял все необходимые меры, вплоть до применения реверса, чтобы летательный аппарат не выкатился за пределы ВПП.