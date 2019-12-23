В Кирове самолет выкатился за пределы ВПП

В понедельник, 23 декабря, стало известно, что в кировском аэропорту самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сегодня сообщил представитель экстренных служб региона.

Согласно последней информации, воздушное судно в ходе разворачивания на рулежной полосе выехало стойкой шасси на грунт. Источник подчеркнул, что в результате случившегося ни один человек не пострадал.

В настоящий момент специалисты устанавливают все обстоятельства и причины инцидента. Не сообщается, была ли повреждена стойка шасси в ходе инцидента.