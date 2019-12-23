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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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В Кирове самолет выкатился за пределы ВПП

, 11:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Кирове самолет выкатился за пределы ВПП
шасси, pixabay.com
В понедельник, 23 декабря, стало известно, что в кировском аэропорту самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сегодня сообщил представитель экстренных служб региона.
 
Согласно последней информации, воздушное судно в ходе разворачивания на рулежной полосе выехало стойкой шасси на грунт. Источник подчеркнул, что в результате случившегося ни один человек не пострадал.
 
В настоящий момент специалисты устанавливают все обстоятельства и причины инцидента. Не сообщается, была ли повреждена стойка шасси в ходе инцидента.
ЕТ

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