На Камчатке перевернулся рейсовый автобус с 21 пассажиром

На Камчатке перевернулся рейсовый автобус, в котором находилось 23 человека. Машина опрокинулась в кювет. Известно, что в результате ДТП пострадали три человека.
Авария случилась на 43 км автодороги Петропавловск-Камчатский-Мильково. «На момент ДТП там был 21 пассажир, среди которых ребенок шести лет, а также два водителя. Пострадали трое взрослых. Прибывшие на место медики рекомендовали амбулаторное лечение», - рассказали в управлении ГИБДД по региону.
Автоперевозчик доставил на место ДТП средства обогрева и горячий чай, пассажиров увезли с места аварии на других машинах.