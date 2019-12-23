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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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На Камчатке перевернулся рейсовый автобус с 21 пассажиром

, 08:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: EurAsia Daily

На Камчатке перевернулся рейсовый автобус с 21 пассажиром
Фото: pixabay.com

На Камчатке перевернулся рейсовый автобус, в котором находилось 23 человека. Машина опрокинулась в кювет. Известно, что в результате ДТП пострадали три человека.

Авария случилась на 43 км автодороги Петропавловск-Камчатский-Мильково. «На момент ДТП там был 21 пассажир, среди которых ребенок шести лет, а также два водителя. Пострадали трое взрослых. Прибывшие на место медики рекомендовали амбулаторное лечение», - рассказали в управлении ГИБДД по региону.

Автоперевозчик доставил на место ДТП средства обогрева и горячий чай, пассажиров увезли с места аварии на других машинах.

АБ

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