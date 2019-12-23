Школьница из Зеленограда умерла, выпив таблетку от головной боли

//Происшествия 13+

23 декабря 2019, 07:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Комсомольская правда

Фото: pixabay.com

13-летняя жительница Зеленограда скончалась вскоре после того, как приняла таблетку от головной боли. Лекарство ей дала малознакомая девушка, гулявшая в одной компании с погибшей.

После приема таблетки девушка потеряла сознание. Подростка обнаружили на автобусной остановке прохожие, после чего вызвали машину скорой помощи. По дороге в больницу школьница впала в кому. Девушка умерла в реанимации, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Отмечается, что до сих пор остается неизвестным, что за таблетку выпила погибшая. По одной версии, девушке могли дать наркотики. Согласно другим предположениям, смерть наступила из-за врожденного порока сердца. По факту гибели школьницы ведется проверка.