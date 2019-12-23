Все новости >>

Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

Школьница из Зеленограда умерла, выпив таблетку от головной боли

, 07:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Комсомольская правда

Школьница из Зеленограда умерла, выпив таблетку от головной боли
Фото: pixabay.com

13-летняя жительница Зеленограда скончалась вскоре после того, как приняла таблетку от головной боли. Лекарство ей дала малознакомая девушка, гулявшая в одной компании с погибшей.

После приема таблетки девушка потеряла сознание. Подростка обнаружили на автобусной остановке прохожие, после чего вызвали машину скорой помощи. По дороге в больницу школьница впала в кому. Девушка умерла в реанимации, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Отмечается, что до сих пор остается неизвестным, что за таблетку выпила погибшая. По одной версии, девушке могли дать наркотики. Согласно другим предположениям, смерть наступила из-за врожденного порока сердца. По факту гибели школьницы ведется проверка.

АБ

//картина дня

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал для журналистов свое недавнее заявление о том, что он не исключает возможности проведения досрочных президентских выборов в Российской Федерации.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал для журналистов свое недавнее заявление о том, что он не исключает…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Музыкальный продюсер Андрей Разин раскрыл, какую сумму заплатил телеведущий Андрей Малахов бывшему мужу Лолиты Дмитрию Иванову. О расставании Лолиты с молодым мужем…

//новости ан

Актриса, многодетная мама Екатерина Климова в платье на бретелях покорила пользователей сети - мужчин естественной красотой. В платье на бретелях видна красивая грудь…