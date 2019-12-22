В Нефтеюганске мужчина до смерти избил дочь-малышку

//Происшествия 13+

22 декабря 2019, 21:01 [ «Аргументы Недели» ]

Zamir Usmanov, globallookpress.com

В Нефтеюганске задержан 34-летний подозреваемый в убийстве маленькой девочки - родной дочери. Пьяный злодей вечером 21 декабря избил свою дочку с такой жестокостью, что на следующий день малышка умерла от полученных травм. Изверг бил маленькую девочку по голове.

По данному факту Нефтеюганским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре возбуждено уголовное дело по статье "убийство малолетнего".

Подозреваемый задержан, с его участием проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В рамках уголовного дела следствием будут изучены условия, в которых проживала и воспитывалась девочка.

Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в аппарате следственного управления.