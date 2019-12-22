Список пострадавших в ДТП с участием четырех машин в Борском районе Нижегородской области

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22 декабря 2019, 20:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН-ТВ

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, globallookpress.com

В Нижегородской области серьезное ДТП произошло на 26 километре автодороги Бор – деревня Валки в Борском районе. По данным ДПС, автомобиль Lexus врезался в "Газель", потом на встречной полосе столкнулся еще с автомобилем Hyundai.

А "Газель" после удара с Lexus столкнулась еще с фургоном Ford Transit. В результате крупного ДТП погиб четырехлетний ребенок. Восемь человек пострадали. Трое пострадавших людей находились в автомобиле Hyundai, еще трое - в Lexus, двое – в "Газели".

Пострадавшие доставлены в больницу города Бор. Погиб ребенок из машины Hyundai.

Список пострадавших:

1. Лисин Ф., 1960 г.р.,

2. Губанова Г., 1977 г.р.,

3. С. (Ребенок)

4. Репитуха П., 1994 г.р.,

5. Лунев Д., 1995 г.р.,

6. женщина, личность не установлена.

7. Плахова Н., 1985 г.р.

На месте происшествия работали полиция, скорая, спасатели.