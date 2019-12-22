В частном доме в Чикаго в разгар вечеринки началась стрельба. Четверо людей из 13 пострадавших - в тяжелом состоянии

//Происшествия 13+

22 декабря 2019, 17:27 [ «Аргументы Недели» ]

Nikolay Gyngazov, globallookpress.com

В США стрельба произошла в частном доме в районе Энглвуд города Чикаго. В полиции Чикаго сообщили, что ранения получили 13 человек, четверо из которых находятся в критическом состоянии.

По данным американских правоохранителей, стрельба произошла во время вечеринки. Как передало агентство Associated Press, все раненные люди госпитализированы.

Очевидцы рассказали полицейским, что были слышны несколько выстрелов, судя по которым, стрельба началась в доме.

Полицейские задержали одного подозреваемого в стрельбе. У стрелка при обыске обнаружили револьвер.