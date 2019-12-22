Видео: в Уфе загорелся нефтехимический завод

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22 декабря 2019, 16:18 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

В воскресенье, 22 декабря, в здании "Опытного завода "Нефтехим" в Уфе произошел пожар. Площадь пожара составила 2 тысячи кв. м. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

В социальных сетях появилось видео с места происшествия. Заместитель начальника ГУ МЧС по Башкирии Виталий Барзайкин рассказал, что к тушению пожара на территории опытного завода привлекли пожарный поезд.

В 10:50 по московскому времени открытое горение удалось ликвидировать. В настоящий момент для мониторинга атмосферного воздуха на месте работают три передвижных лаборатории, превышений ПДК не зафиксировано.

Всего в тушении пожара на нефтехимическом заводе были задействованы 140 человек личного состава и 47 единиц техники. Причины случившегося сейчас устанавливаются. На месте ЧП также работает дознаватель МЧС.



