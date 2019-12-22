Тело погибшего извлекли из-под завалов обрушившегося в Омске здания

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22 декабря 2019, 14:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

обломки, pixabay.com

Днем в воскресенье, 22 декабря, стало известно, что из-под завалов обрушившегося неэксплуатируемого четырехэтажного здания на территории завода комбикормов в Омске извлекли тело погибшего.

Старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Омской области Лариса Болдинова подтвердила данную информацию. В ближайшее время будет проведена проверка в связи с обрушением здания во время осуществления работ по его демонтажу.

Сегодня утром в СМИ поступила информация о том, что во время демонтажа дома частично обрушились три этажа. Причины случившегося устанавливаются.