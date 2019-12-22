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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

70 процентов жителей Новороссийска остались без воды

, 13:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

70 процентов жителей Новороссийска остались без воды
кран, pixabay.com

70 процентов жителей Новороссийска остались без водоснабжения из-за аварии на Троицком водопроводе на Кубани. Данную информацию предоставили в городском муниципальном унитарном предприятии "Водоканал".

В администрации Крымского района на Кубани уточнили, что после аварии на Троицком групповом водопроводе в зоне отключения оказались около 30 тысяч жителей муниципального образования.

Подчеркивается, что сейчас ведутся активные восстановительные работы. В Новороссийске оперативно организовали подвоз воды населению.

Отметим, что численность населения города в настоящий момент составляет примерно 270 тысяч человек.

ЕТ

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