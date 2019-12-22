70 процентов жителей Новороссийска остались без воды

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22 декабря 2019, 13:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

кран, pixabay.com

70 процентов жителей Новороссийска остались без водоснабжения из-за аварии на Троицком водопроводе на Кубани. Данную информацию предоставили в городском муниципальном унитарном предприятии "Водоканал".

В администрации Крымского района на Кубани уточнили, что после аварии на Троицком групповом водопроводе в зоне отключения оказались около 30 тысяч жителей муниципального образования.

Подчеркивается, что сейчас ведутся активные восстановительные работы. В Новороссийске оперативно организовали подвоз воды населению.

Отметим, что численность населения города в настоящий момент составляет примерно 270 тысяч человек.