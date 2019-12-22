70 процентов жителей Новороссийска остались без воды

70 процентов жителей Новороссийска остались без водоснабжения из-за аварии на Троицком водопроводе на Кубани. Данную информацию предоставили в городском муниципальном унитарном предприятии "Водоканал".
В администрации Крымского района на Кубани уточнили, что после аварии на Троицком групповом водопроводе в зоне отключения оказались около 30 тысяч жителей муниципального образования.
Подчеркивается, что сейчас ведутся активные восстановительные работы. В Новороссийске оперативно организовали подвоз воды населению.
Отметим, что численность населения города в настоящий момент составляет примерно 270 тысяч человек.