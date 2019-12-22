У ресторана в Приморье мужчина ранил из ружья четырех человек

Житель Дальнегорска в Приморье ранил из ружья четырех человек неподалеку от здания ресторана. В настоящий момент, как сообщает представитель УМВД по региону, полиция ведет поиск нападавшего.

В полиции сообщения о стрельбе возле ресторана на проспекте 50-летия Октября в Дальнегорске подтвердили. Установлено, что между несколькими мужчинами вспыхнула ссора, в ходе которой один из них совершил выстрелы из ружья. Четверо местных жителей получили ранения и были доставлены в больницу.