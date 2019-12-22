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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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У ресторана в Приморье мужчина ранил из ружья четырех человек

, 12:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

У ресторана в Приморье мужчина ранил из ружья четырех человек
ружье, pixabay.com
Житель Дальнегорска в Приморье ранил из ружья четырех человек неподалеку от здания ресторана. В настоящий момент, как сообщает представитель УМВД по региону, полиция ведет поиск нападавшего.
 
Происшествие случилось в ночь на воскресенье, 22 декабря. Местный житель, ставший свидетелем инцидента, уточнил, что стрелявший сбежал.
 
В полиции сообщения о стрельбе возле ресторана на проспекте 50-летия Октября в Дальнегорске подтвердили. Установлено, что между несколькими мужчинами вспыхнула ссора, в ходе которой один из них совершил выстрелы из ружья. Четверо местных жителей получили ранения и были доставлены в больницу. 
ЕТ

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