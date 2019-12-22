//Происшествия 13+
У ресторана в Приморье мужчина ранил из ружья четырех человек
22 декабря 2019, 12:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
//Происшествия 13+
22 декабря 2019, 12:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Владимир Зыков
Ульяна Меньшикова
Игорь Черский
Аурен Хабичев
Американское издание, ссылаясь на последние данные исследователей аналитического центра RAND Corporation, рассказало о сфере военного превосходства России…
Авиа, ж/д транспорт
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков оценил заявление посла США в Германии Ричарда Гренелла о том, что дипломаты некоторых стран ЕС "поблагодарили" Америку за санкции.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков оценил заявление посла США в Германии Ричарда…
9 декабря исполком ВАДА выгнал Россию с двух предстоящих Олимпиад…
Сокрушительная победа на парламентских выборах премьера Великобритании…
Состоялось очередное вручение литературной премии «Большая книга». Кто…
10 сентября 1942 года в Берлине погас свет – это Василий Решетников…
Под Новый год эксперты взглянули на рост доходов бюджета: открылась…
Россияне забирают накопления из банков ради нового способа прибыли
Представьте себе, в вашей семье есть несколько коммерческих компаний…
Как известно, что бы ни производили в России, получается автомат…
В преддверии Нового года витрины наполняются призывами: «Три берёшь…
Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев жестко раскритиковал экс-президента Украины Петра Порошенко. Политик заявил, что никогда не уважал…
Доктор медицинских наук Алла Погожева, ведущий научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии, рассказала об опасности чрезмерного употребления воды…
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко вечером в минувшую субботу, 21 декабря, отреагировал на новый вызов на бой – на сей раз он поступил…
Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков оценил заявление посла США в Германии Ричарда Гренелла о том, что дипломаты…
21 февраля 2020 года в Таллине состоится концерт Григория Лепса, которого Латвия внесла в «черные списки». Но, как оказалось, что купить билет через Swedbank невозможно…
Происшествия
70 процентов жителей Новороссийска остались без водоснабжения из-за аварии на Троицком водопроводе на Кубани. Данную информацию предоставили в городском муниципальном…
Еженедельника «Аргументы недели» продолжает следить за выступлением Александра Головина во Франции. За матч против «Лилля» (5:1) он получил от «Экип» шесть баллов.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская давно снискала себе славу сумасбродки. Многие считают, что она на старости лет помешалась на своей сексуальной привлекательности и всеми силами старается…
Экс-министр образования Латвии Карлис Шадурскис прославился тем, что ввел «школьную реформу», которая шаг за шагом привела к тому, что образование в Латвии можно получить…
Массовым побоищем закончился конфликт рыбаков. Инцидент произошел в бухте Средней. Это в Приморском крае. Очевидцы сняли видео. Оно опубликовано на youtube.
В минувшую субботу, 21 декабря, в посольстве России в США прошла традиционная детская новогодняя елка. В рамках мероприятия была показана сказка о богатырях, созданная…
Шестилетний британский принц Джордж недавно выполнил важное благотворительное задание. Маленький мальчик и его отец принц Уильям приехали в Букингемский дворец…
Любовь зла, как говорится, полюбишь и моряка. А если понадобится спасти его от сомалийских пиратов, то и отдашь все деньги. Даже если никаких пиратов и не было на самом…
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Польша в течение многих лет подрывала отношения с Россией и работу экспертов, призванных разобраться…
Глава МИД России Сергей Лавров в воскресенье заявил, что ему нравится, как президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обсуждает международные вопросы и вопросы…
Семиклассник едва не лишился ноги на уроке технологии в одной из казанских школ. Школьник был госпитализирован с открытой раной. Об этом сообщили местные СМИ.
«Зеленая альтернатива» — это активисты, которые проверяют елочные базары, они просят торговцев предъявить документы, чтобы удостовериться, что лесная красавица была…
Житель Дальнегорска в Приморье ранил из ружья четырех человек неподалеку от здания ресторана. В настоящий момент, как сообщает представитель УМВД по региону, полиция…
В двухэтажном частном жилом доме в Звенигороде в Московской области произошел пожар. Представитель экстренных служб региона в воскресенье сообщил, что в результате…
В средствах массовой информации утром в воскресенье, 22 декабря, появились сообщения о том, что в одном из детских садов Челябинска ребятам выдали просроченные сладкие…
Президент РФ Владимир Путин поздравил академика РАН, почетного президента Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени…
Знаменитая актриса Юлия Высоцкая поразила своих поклонников гигантской домашней елкой. Артистка опубликовала несколько ярких фотографий на своей страничке в социальной…
В минувшую субботу, 21 декабря, деятели французского искусства и любители кино простились с всемирно известной актрисой Анной Кариной. Женщина скончалась 14 декабря…
В воскресенье, 22 декабря, к северу от экватора наступил день зимнего солнцестояния. Напомним, что минувшая ночь стала самой длинной за весь год – теперь ночи будут…
Общество
Утром в воскресенье, 22 декабря, Санкт-Петербург окутал густой туман. Согласно последней информации синоптиков, плохая видимость наблюдается в южной части Северной…
Президент Франции Эммануэль Макрон отказался от пенсии, которая положена ему после окончания его срока пребывания на посту главы государства. Данную информацию…
Двое грабителей в медицинских масках напали на безработного мужчину на юго-востоке Москвы. Согласно последней информации, злоумышленники избили гражданина и отобрали…
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов в воскресенье, 22 декабря, объяснил, как проводится индексация пенсии уволившихся пенсионеров. Вышеуказанный процесс…
В Москве неизвестные злоумышленники под видом сотрудников банка похитили с банковской карты безработной гражданки 1,5 миллиона рублей. По факту случившегося было…
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус призвал москвичей и гостей столицы готовиться к небольшому дождю в воскресенье, 22 декабря. Синоптик не исключил…
В Министерстве иностранных дел Польши высказали "тревогу и недоумение" в связи со словами президента Российской Федерации Владимира Путина о причинах и виновниках начала…
Уже на протяжении нескольких недель в России происходит ложное минирование учебных заведений.
СМИ, ссылаясь на источники, сообщают, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пригласил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона посетить Белый…
Ведущая популярной юмористической программы "Аншлаг" Регина Дубовицкая раскритиковала браки мужчин и женщин с большой разницей в возрасте, приведя в пример возможную…
Авиа, ж/д транспорт
На текущей неделе официально завершено строительство железнодорожной части Крымского моста. Ростехнадзор подтвердил технологическую готовность объекта, говорится…
Происшествия
Две машины загорелись после столкновения в субботу вечером на Садовом кольце в Москве. В настоящий момент движение в районе улицы Большая Садовая ограничено, официальной…
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в ходе выступления на организованной коммунистами конференции "Россия-2024: левый поворот или национальная катастрофа" рассказал о досрочных…
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров вызвал на бой российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко. Об этом он сообщил в своем Instagram, упомянув…
Главный редактор украинского издания "Страна.ua" Игорь Гужва высказался по поводу соглашений по газу, заключенных между РФ и Украиной. По мнению журналиста, все…
Режиссер Клим Шипенко раскрыл подробности эротической съемки Кристины Асмус в фильме "Текст". По его словам, актриса изначально знала о планируемой сцене и понимала…
Президент Соединенных штатов Дональд Трамп направил письмо российским властям, в котором сообщил о готовности к продолжению диалога. Об этом сообщил министр иностранных…
В Апатитах произошла массовая драка, в ходе которой школьники после дискотеки в городском Дворце культуры избили двоих полицейских. Об этом сообщает РИА Новости…
Общество
Каждый уважающий себя человек должен иметь… личный самолет. Наверное, так считают представители российской элиты, потому что как ни крути, а личный джет является символом…
Половина россиян, работающих в Организации Объединенных Наций, являются "тайными или явными" агентами ФСБ, заявил новый посол Украины в США Владимир Ельченко в интервью…
Общество
В комиссии СПЧ призвали Генпрокуратуру и СК провести расследование по поводу задержания журналистов «Базы» и «Коммерсанта». Коллеги надеются на чудеса, он хотят узнать…
В Федеральной службе государственной статистики (Росстат) подсчитали, во сколько обойдутся угощения на новогоднем столе среднестатистическому россиянину. Об этом пишет…
Не утихают в Латвии разговоры о памятнике Освободителям. Есть огромное желание у националистически настроенных депутатов его снести. О недопустимости такого решения…
Специалисты перечислили продукты, которые помогают организму человека сохранять и поддерживать энергичность в течение всего дня. Список, составленный медиками, состоит…
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич решил выразить свое отношение к Иосифу Сталину. Видимо, глава МИД Латвии вспомнил, что 18 декабря 1878 года родился «отец…
Общество
Автолюбитель из Подмосковья очаровался шедевром Маска. Но денег нет, а вот руки и идеи – в наличии. Он позвал друзей, за 80 тысяч рублей ребята собрали автомобильный…
В Бурятии двое сотрудников полиции 17 лет назад решили отдохнуть со знакомыми девушками. Все, что произошло далее в пресс-релизе СК названо «ссорой», после которой…