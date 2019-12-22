В двухэтажном доме в Подмосковье произошел пожар, два человека погибли

В двухэтажном частном жилом доме в Звенигороде в Московской области произошел пожар. Представитель экстренных служб региона в воскресенье сообщил, что в результате случившегося погибли два человека.

Известно, что тела погибших были обнаружены при разборе завалов на месте возгорания в частном двухэтажном деревянном доме на улице Лесная.

В настоящий момент на месте пожара работают специалисты. Личности погибших устанавливаются. Выясняются также все причины и обстоятельства возникновения и распространения пламени.