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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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В двухэтажном доме в Подмосковье произошел пожар, два человека погибли

, 12:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В двухэтажном доме в Подмосковье произошел пожар, два человека погибли
тушение пожара, pixabay.com
В двухэтажном частном жилом доме в Звенигороде в Московской области произошел пожар. Представитель экстренных служб региона в воскресенье сообщил, что в результате случившегося погибли два человека.
 
Известно, что тела погибших были обнаружены при разборе завалов на месте возгорания в частном двухэтажном деревянном доме на улице Лесная.
 
В настоящий момент на месте пожара работают специалисты. Личности погибших устанавливаются. Выясняются также все причины и обстоятельства возникновения и распространения пламени.
ЕТ

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