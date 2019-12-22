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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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СМИ: в одном из детсадов Челябинска выдали просроченные сладкие подарки

, 11:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 31TV

СМИ: в одном из детсадов Челябинска выдали просроченные сладкие подарки
конфеты, pixabay.com
В средствах массовой информации утром в воскресенье, 22 декабря, появились сообщения о том, что в одном из детских садов Челябинска ребятам выдали просроченные сладкие новогодние подарки.
 
Согласно некоторым данным, родители заметили на упаковках с конфетами сразу две наклейки со сроком годности – на одной из них была указана дата 26 июня. Более того, мать одного из воспитанников развернула одну конфету и якобы заметила на ней плесень.
Заведующая детсадом утверждает, что поставщик сладостей использовал упаковку, которая осталась с прошлого года, а поверх старых этикеток наклеил новые. Конфеты же, по словам педагога, абсолютно свежие. Подчеркивается, что подарки было решено заменить, но возмущенные родители хотят отдать сладости на экспертизу.
 
Устанавливаются все обстоятельства и подробности случившегося.
ЕТ

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