СМИ: в одном из детсадов Челябинска выдали просроченные сладкие подарки

В средствах массовой информации утром в воскресенье, 22 декабря, появились сообщения о том, что в одном из детских садов Челябинска ребятам выдали просроченные сладкие новогодние подарки.

Согласно некоторым данным, родители заметили на упаковках с конфетами сразу две наклейки со сроком годности – на одной из них была указана дата 26 июня. Более того, мать одного из воспитанников развернула одну конфету и якобы заметила на ней плесень.