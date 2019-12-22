С банковской карты безработной москвички похитили 1,5 млн рублей

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22 декабря 2019, 09:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

терминал для оплаты картой, pixabay.com

В Москве неизвестные злоумышленники под видом сотрудников банка похитили с банковской карты безработной гражданки 1,5 миллиона рублей. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России утром в воскресенье, 22 декабря, сообщили, что на телефон женщины не раз звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками банка. Впоследствии они обманом совершили кражу средств.

Дело было заведено по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ "Кража, совершенная в особо крупном размере". Сотрудники столичной полиции сейчас устанавливают личность злоумышленников.