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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Эвакуация парализует работу образовательных учреждений России

, 08:38 [ «Аргументы Недели» ]

Эвакуация парализует работу образовательных учреждений России

Уже на протяжении нескольких недель в России происходит ложное минирование учебных заведений.

Дети вынуждены уходить домой без зимней одежды. Малыши в детских садах спят во время тихого часа одетыми. Экстренные службы вынуждены ежедневно эвакуировать сотни тысяч людей. Всё это парализует работу государственных учреждений. В некоторых регионах сейчас уже установились крепкие морозы.

В столице за последнюю неделю было эвакуировано более 600 различных заведений. В северной столице "заминированы" станции метрополитена.
Такие действия можно расценивать как угрозу национального масштаба. Спецслужбы и МЧС пока не дают никаких комментариев. В Москве имеются школы, которые были эвакуированы несколько раз за один день. В большей степени эвакуация происходит в дневное время.

Дети во время эвакуации ведут себя дисциплинированно, однако многие теряют свои вещи, путают их. На учителей такие мероприятия возлагают огромную ответственность. При этом сейчас начинаются экзамены, контрольные работы.
Эвакуация негативно влияет на некоторых учащихся. У многих наблюдаются неврологические расстройства. В сети происходит «бурление информации», некоторые пользователи нагнетают дополнительную истерию.

ПВ

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