На Садовом кольце две машины загорелись после ДТП

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21 декабря 2019, 22:30 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Instagram

Две машины загорелись после столкновения в субботу вечером на Садовом кольце в Москве. В настоящий момент движение в районе улицы Большая Садовая ограничено, официальной информации о пострадавших нет.

Об этом рассказали в Twitter столичной Госавтоинспекции: "Сотрудники дорожно-патрульной службы ограничили движение транспорта по внутренней стороне Садового кольца. На месте продолжают работы пожарные расчеты".

По словам источника РИА Новости, после столкновения двух легковых автомашин из-за разлива топлива произошел пожар, пострадали три человека. Столичных автомобилистов просят выбирать альтернативные маршруты движения.