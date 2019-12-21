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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

На Садовом кольце две машины загорелись после ДТП

, 22:30 [ «Аргументы Недели» ]

На Садовом кольце две машины загорелись после ДТП
фото: Instagram

Две машины загорелись после столкновения в субботу вечером на Садовом кольце в Москве. В настоящий момент движение в районе улицы Большая Садовая ограничено, официальной информации о пострадавших нет.

Об этом рассказали в Twitter столичной Госавтоинспекции: "Сотрудники дорожно-патрульной службы ограничили движение транспорта по внутренней стороне Садового кольца. На месте продолжают работы пожарные расчеты".

По словам источника РИА Новости, после столкновения двух легковых автомашин из-за разлива топлива произошел пожар, пострадали три человека. Столичных автомобилистов просят выбирать альтернативные маршруты движения.

АС

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