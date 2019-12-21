В Кемеровской области на трассе

В Кемеровской области бригада "скорой помощи" возвращалась с вызова, и медицинская машина попала в ДТП. В результате аварии погибла фельдшер - 68-летняя женщина. По данным сотрудников полиции, карета "скорой помощи" и машина "Газель" столкнулись на 205-м километре трассы Бийск — Новокузнецк.
В пресс-службе УМВД по Кемеровской области рассказали, что 38-летний водитель автомобиля "скорой помощи" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где спецмашина столкнулась с "Газелью".
Фельдшер скорой помощи умерла на месте ДТП, Оба водителя транспортных средств пострадали и госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
Ранее 20 декабря днем на 191-м км федеральной автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" на территории Топкинского района в Кузбассе столкнулись бензовоз и мазутовоз. В результате ДТП вспыхнул пожар. При столкновении произошел розлив топлива, которое затем загорелось. Движение на трассе было перекрыто.