В Кемеровской области на трассе

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21 декабря 2019, 09:39 [ «Аргументы Недели» ]

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, globallookpress.com

В Кемеровской области бригада "скорой помощи" возвращалась с вызова, и медицинская машина попала в ДТП. В результате аварии погибла фельдшер - 68-летняя женщина. По данным сотрудников полиции, карета "скорой помощи" и машина "Газель" столкнулись на 205-м километре трассы Бийск — Новокузнецк.

В пресс-службе УМВД по Кемеровской области рассказали, что 38-летний водитель автомобиля "скорой помощи" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где спецмашина столкнулась с "Газелью".

Фельдшер скорой помощи умерла на месте ДТП, Оба водителя транспортных средств пострадали и госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Ранее 20 декабря днем на 191-м км федеральной автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" на территории Топкинского района в Кузбассе столкнулись бензовоз и мазутовоз. В результате ДТП вспыхнул пожар. При столкновении произошел розлив топлива, которое затем загорелось. Движение на трассе было перекрыто.