Все новости >>

Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

Тело мужчины найдено в квартире дома на Малой Грузинской в центре Москвы

, 08:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АГН "Москва"

Тело мужчины найдено в квартире дома на Малой Грузинской в центре Москвы
Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, globallookpress.com

Тело мужчины найдено в квартире дома на Малой Грузинской в центре Москвы. Установлено, что 62-летний хозяин квартиры скончался еще месяц назад. Труп начал разлагаться.   Соседи почувствовали трупный запах и вызвали полицию.

Вечером 19 декабря в правоохранительные органы поступила информация о том, что из квартиры на ул. Малая Грузинская веет трупным запахом. Входная дверь в квартиру была заперта изнутри.

Ее пришлось вскрыть. Разложившееся тело хозяина жилища и обнаружили в одной из комнат. По предварительной оценке, мужчина умер около месяца назад. Тело доставили в морг для установления причины смерти. Следов насильственной смерти на теле пенсионера нет. Обстановка в комнатах не нарушена. По факту смерти москвича проводится проверка.

 

ИЧ

//картина дня

Политика

Лукашенко заявил о

Лукашенко заявил о "колоссальном прогрессе" в сотрудничестве с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу сообщил о колоссальном прогрессе в развитии сотрудничества с Россией. Политик, однако, убежден, что двум странам еще "есть над чем работать".

Правоохранители проводят обыски в подмосковном городе Подольске, где проживал предположительный стрелок 39-летний Евгений Манюров. Отмечается, что проверяются как квартира, в которой проживал мужчина, так и та, в которой он был прописан.

Правоохранители проводят обыски в подмосковном городе Подольске, где проживал предположительный стрелок 39-летний…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Иосиф Пригожин сообщил об угрозах, которые пошли в его адрес от отца певицы Жанны Фриске из-за критики ее младшей сестры Натальи. Пригожин раскритиковал Наташу за то, что…

//новости ан

После победы Зеленского украинское Минобороны забило тревогу. Офицеры начали вести переговоры с представителями партии «Слуга народа». «Джокер ДНР» прислал корреспонденту…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

«Единая Россия» не поддержит высказанную в правительстве инициативу о снижении нештрафуемого порога скорости с 20 до 10 км/ч. С соответствующим заявлением выступил Андрей…

Бывшая прокурор Крыма и действующий депутат Госдумы от “Единой России” Наталья Поклонская саркастически прокомментировала публикацию украинского националистического…

//новости ан

//новости ан

Второй сотрудник правоохранительных органов скончался в больнице после стрельбы на Лубянке в Москве, сообщили в Следственном Комитете России. Еще пять человек получили…