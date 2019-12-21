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21 декабря 2019, 08:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АГН "Москва"

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, globallookpress.com

Тело мужчины найдено в квартире дома на Малой Грузинской в центре Москвы. Установлено, что 62-летний хозяин квартиры скончался еще месяц назад. Труп начал разлагаться. Соседи почувствовали трупный запах и вызвали полицию.

Вечером 19 декабря в правоохранительные органы поступила информация о том, что из квартиры на ул. Малая Грузинская веет трупным запахом. Входная дверь в квартиру была заперта изнутри.

Ее пришлось вскрыть. Разложившееся тело хозяина жилища и обнаружили в одной из комнат. По предварительной оценке, мужчина умер около месяца назад. Тело доставили в морг для установления причины смерти. Следов насильственной смерти на теле пенсионера нет. Обстановка в комнатах не нарушена. По факту смерти москвича проводится проверка.