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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Два грузовика столкнулись на МКАД

, 22:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Два грузовика столкнулись на МКАД
машина скорой помощи, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Вечером в пятницу, 20 декабря, стало известно, что на Московской кольцевой автодороге столкнулись два грузовика. Данную информацию предоставили сегодня сотрудники пресс-службы главка МВД по Москве.
 
Авария случилась на внутреннем кольце 14-го километра МКАД в 20.16. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал один человек.
 
В настоящий момент движение транспорта на месте инцидента ограничено. Специалисты устанавливают точные обстоятельства и причины случившегося. Информации о состоянии пострадавшего пока не поступало.
ЕТ

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