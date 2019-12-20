Два грузовика столкнулись на МКАД

Вечером в пятницу, 20 декабря, стало известно, что на Московской кольцевой автодороге столкнулись два грузовика. Данную информацию предоставили сегодня сотрудники пресс-службы главка МВД по Москве.

Авария случилась на внутреннем кольце 14-го километра МКАД в 20.16. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал один человек.

В настоящий момент движение транспорта на месте инцидента ограничено. Специалисты устанавливают точные обстоятельства и причины случившегося. Информации о состоянии пострадавшего пока не поступало.