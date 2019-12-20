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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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В Киеве спецназ взял штурмом зал суда, где проходило заседание по делу Шеремета

, 21:10 [ «Аргументы Недели» ]

В Киеве спецназ взял штурмом зал суда, где проходило заседание по делу Шеремета
фото: соцсети

Зал Киевского Апелляционного суда, в котором должно было состоятся заседание по Юлии Кузьменко, подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета, был взят штурмом силами украинского спецназа.

Об этом пишут СМИ Незалежной. Сегодня в суде должно было состояться заседание, посвященное рассмотрению апелляций на арест со стороны подозреваемых к причастности к убийству музыканта Андрея Антоненко и врача Юлии Кузьменко.

Однако, в связи с неявкой сотрудников прокуратуры, суд отложил рассмотрение апелляции на ее арест на 23 и 24 число. Но адвокаты и сторонники Кузьменко отказались покинуть зал суда. Собравшиеся потребовали начать слушание.

Полиции и спецназовцам пришлось вытеснять соратников подозреваемой из здания. В итоге Кузьменко вывели из зала суда, а одного из ее сторонников вынесли на носилках. По словам очевидцев, "менты людей положили на пол и били".

АС

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