Отец стрелявшего у здания ФСБ на Лубянке мужчины рассказал о своем сыне

Отец жителя Подмосковья Евгения Манюрова, который накануне устроил стрельбу у здания ФСБ на Лубянке рассказал о сыне. В результате случившегося скончались два сотрудника ФСБ, пострадали пять человек.

Отец Манюрова заявил, что его сын всегда был спокойным и скрытным. Мужчина признался, что не воспитывал будущего "стрелка" – он лишь платил алименты, а растила сына бывшая супруга. Кроме того, известно, что у Евгения были отношения с девушкой, но они расстались около трех лет назад. После этого на все уговоры жениться 39-летний Манюров отвечал категоричным отказом.

Напомним, нападавший был нейтрализован в ходе спецоперации.