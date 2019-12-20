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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Отец стрелявшего у здания ФСБ на Лубянке мужчины рассказал о своем сыне

, 20:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Отец стрелявшего у здания ФСБ на Лубянке мужчины рассказал о своем сыне
место стрельбы на Лубянке, twitter.com/SazonPRO
Отец жителя Подмосковья Евгения Манюрова, который накануне устроил стрельбу у здания ФСБ на Лубянке рассказал о сыне. В результате случившегося скончались два сотрудника ФСБ, пострадали пять человек.
 
Отец Манюрова заявил, что его сын всегда был спокойным и скрытным. Мужчина признался, что не воспитывал будущего "стрелка" – он лишь платил алименты, а растила сына бывшая супруга. Кроме того, известно, что у Евгения были отношения с девушкой, но они расстались около трех лет назад. После этого на все уговоры жениться 39-летний Манюров отвечал категоричным отказом.
 
Напомним, нападавший был нейтрализован в ходе спецоперации.
ЕТ

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