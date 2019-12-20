Под Оренбургом случилось ДТП с грузовиком, четверо погибших

Под Оренбургом столкнулись автобус и грузовой автомобиль. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека, а еще пятеро было доставлены в медучреждения с травмами.

В пресс-службе управления МВД по Оренбургской области отметили, что авария случилась сегодня на трассе М-5 "Урал" в Новосергиевском районе.

В работах по ликвидации аварии от служб РСЧС принимали участие 16 человек, а также шесть единиц техники. Известно, что трое пострадавших в настоящий момент находятся в тяжелом состоянии, а состояние еще двоих оценивается как средней степени тяжести.