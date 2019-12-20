//Происшествия 13+
СК раскрыл личность мужчины, который открыл стрельбу у здания ФСБ в Москве
20 декабря 2019, 19:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
//Происшествия 13+
20 декабря 2019, 19:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Владимир Зыков
Ульяна Меньшикова
Игорь Черский
Аурен Хабичев
Проект «Украина», который стартовал в начале 1990-х годов и «закончился открытым нацизмом», будет закрыт. Такую точку зрения в разговоре со СМИ высказал Николай Филиппов…
Политика
Правоохранители проводят обыски в подмосковном городе Подольске, где проживал предположительный стрелок 39-летний Евгений Манюров. Отмечается, что проверяются как квартира, в которой проживал мужчина, так и та, в которой он был прописан.
Правоохранители проводят обыски в подмосковном городе Подольске, где проживал предположительный стрелок 39-летний…
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Предложенная президентом Украины конституционная реформа, которая не предполагает особого статуса Донбасса, продемонстрировала недоговороспособность…
Как рассказал Василий Голубев, всего областной реестр инвестиционных проектов включает 650 проектов с объемом вложений свыше 500 млрд рублей…
Среди фотографий «стрелка с Лубянки» Евгения Манюрова, которые публикуют различные таблоиды и сетевые СМИ, появился снимок, который не имеет ничего…
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В результате столкновения туристического катера с яхтой в тайской провинции Пхангнга серьезные травмы получила гражданка России. Данную информацию сегодня предоставило…
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Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия:столкновение двух фур в Кировской области…
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Общество
Телефонный терроризм вновь прокатился волной по России, и до сих пор ежедневно эвакуируются учебные заведения, торговые центры и другие общественные места. Это наносит…
Следственный комитет Российской Федерации вечером в пятницу, 20 декабря, раскрыл личность напавшего на сотрудников правоохранительных органов на Лубянке в Москве…
Заместитель председателя комитета ГД по транспорту и строительству Владимир Афонский оценил слова вице-премьера Максима Акимова о том, что нештрафуемый порог превышения…
Общество
Второй сотрудник правоохранительных органов скончался в больнице после стрельбы на Лубянке в Москве, сообщили в Следственном Комитете России. Еще пять человек получили…
Происшествия
Вечером в пятницу, 20 декабря, стало известно, что один из корпусов Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова эвакуирован. Согласно некоторым данным…
Вечером в пятницу, 20 декабря, стало известно, что в одном из автобусов в Реутове обнаружили подозрительный предмет. В настоящий момент сотрудники оперативных служб…
Авторство «Джокера ДНР» может принадлежать украинскому блогеру Анатолию Шарию. Таинственный телеграмм-канал публикует военные секреты ВСУ, сообщает данные о местах…
в Карелии двое жителей Москвы арендовали вертолёт, привязали к нему дорогую иномарку, взлетели на высоту 300 метров и сбросили машину на землю.
Американскому Федеральному бюро расследований (ФБР) удалось раскрыть дело о похищении ребенка из роддома в Чикаго, произошедшем 55 лет назад. Об этом сообщил местный…
В Тольятти сотрудники ФСБ и МВД и ветеринарные службы проверили несколько мясокомбинатов и обнаружили 50 тонн мяса неизвестного происхождения без документов, клейма…
Депутат Госдумы Руслан Бальбек в пятницу оценил реакцию заместителя главы МИД Украины Василия Боднара на высказывание президента Российской Федерации Владимира Путина…
Названы способы профилактики инсульта головного мозга, который является одной из главных причин смертности. Соответствующей информацией поделились специалисты, говорится…
Инициированные киевской властью федерализация и автономизация Украины могут привести к опасным последствиям для страны. Соответствующую точку зрения высказал политолог…
Общество
Президент Российской Федерации Владимир Путин в пятницу, 20 декабря, напомнил, что Запад "пугали" Россией не только в царские и советские времена – то же самое продолжают…
Ученые из Университетского колледжа Лондона провели масштабное исследование и сделали удивительный вывод. Оказалось, что походы в театры, музеи или на выставки в галереи…
Дети и родители Волжской школы № 37 сообщили в Сети, что на одном из уроков учитель начальной школы заклеила рот скотчем семерым второклассникам. Ребята шумели и не…
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Российский вице-премьер Максим Акимов после заседания правкомиссии по безопасности дорожного движения заявил, что нештрафуемый порог превышения скорости будет понижен…
Российская Федерация, Украина и Европейская комиссия смогли достичь принципиального соглашения по транзиту газа. Об этом накануне сообщил журналистам вице-президент…
Поклонники актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой восхищаются ее постройневшей фигурой. На новых снимках, опубликованных в сети, 60-летняя знаменитость позирует в черных…
Обозначены ранние симптомы появления рака молочной железы. Информацией по данной теме поделились некоторое время назад специалисты в области онкологии, говорится…
Шоу-бизнес
Скандал между Ксенией Собчак и Светланой Бондарчук по поводу - являются ли публикация обнаженных фотопризнаком отчаянья для женщин за 40 уже основательно поутих…
Заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер заявила, что Германии непонятны экстерриториальные санкции США, направленные, в частности, против…
В Министерстве иностранных дел Украины не согласились со словами президента Российской Федерации Владимира Путина, сказанных в ходе большой пресс-конференции, об исконно…
Глава Ирана Хасан Роухани в рамках встречи с премьером Японии Синдзо Абэ в Токио сделал важное заявление. По его словам, действия властей Соединенных Штатов Америки…
В мире
Самое дороге в мире лекарство будут бесплатно раздавать по принципу лотереи. Одна доза стоит 2,1 миллиона долларов. С помощью него лечат спинальную мышечную атрофию…
Командование ВСУ может решиться на захват городов ДНР и ЛНР по сценарию, который был опробован американцами в Сирии и Ираке. Такое мнение высказал Алексей Леонков…
Сегодня стало известно, что 50-летний мужчина, на которого упало дерево в одном из парков Гатчины в Ленобласти, скончался. Пострадавшего гражданина не успели…
Общество
В Москве на мосту у парка Горького задержали участника одиночного пикета. Мужчина влез на опору моста и не желал спускаться. Пришлось использовать тяжелую строительную…
Глава Агентства кибербезопасности, член экспертного совета при комитете Государственной думы по информационной политике Евгений Лифшиц оценил идею провести перепись всех…
Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов на своем сайте отреагировал на слова президента России Владимира Путина об "исконно…
Общество
Журналистка канала «База» успела первой побеседовать с матерью «стрелка с Лубянки». Она была в квартире женщины в момент, когда туда ворвались силовики и пострадала…
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Глава республики распорядился присоединиться ко Второму Факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах, который подразумевает полный…
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Журналистка из Швеции Анна-Лена Лаурен озвучила способ, как можно «быстро и без проблем» найти друзей в России. Она считает, что весь секрет кроется в совместных…
Чрезвычайное происшествие случилось в Омске. На девочку, которая вечером возвращалась с тренировки, напал мужчина. Но она спаслась криком: испугавшись,злоумышленник…
Общество
В Кургане мужчина пришел к зданию администрации области в костюме динозавра и стал подметать крыльцо от снега. Чиновники почему-то сильно испугались и вызвали полицию…
Всероссийский Дед Мороз, чья резиденция находится в Великом Устюге, рассказал, о чем чаще всего просят его дети. По его словам, далеко не все ребята мечтают об игрушках…