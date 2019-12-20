СК раскрыл личность мужчины, который открыл стрельбу у здания ФСБ в Москве

Следственный комитет Российской Федерации вечером в пятницу, 20 декабря, раскрыл личность напавшего на сотрудников правоохранительных органов на Лубянке в Москве в минувший четверг, 19 декабря.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что в рамках расследования была установлена личность нападавшего – это 39-летний житель Подмосковья по имени Евгений Манюров. Подчеркивается, что ранее это имя уже называли СМИ, но официального подтверждения информации о личности человека, атаковавшего правоохранителей, не поступало.