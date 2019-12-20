Один из корпусов МГУ эвакуирован

Вечером в пятницу, 20 декабря, стало известно, что один из корпусов Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова эвакуирован. Согласно некоторым данным, речь идет о Шуваловском корпусе.

В пресс-службе исторического факультета МГУ к настоящему моменту подтвердили факт эвакуации, но отметили, что причина таких мер неизвестна. Уточняется, что было получено сообщение, которое в настоящий момент проверяют сотрудники правоохранительных органов столицы.