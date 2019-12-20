Источник: в автобусе в Реутове обнаружен подозрительный предмет

Вечером в пятницу, 20 декабря, стало известно, что в одном из автобусов в Реутове обнаружили подозрительный предмет. В настоящий момент сотрудники оперативных служб проверяют данный объект.

Соответствующую информацию ранее сегодня предоставил источник в экстренных службах.

Подчеркивается, что подозрительный предмет был найден в автобусе под номером 14 неподалеку от торгового центра "Экватор" в Реутове. Установлено, что водитель транспортного средства обнаружил сверток в салоне, когда прибыл на конечную остановку. Он сразу сообщил о находке в полицию.