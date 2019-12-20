Мужчина скончался после падения на него дерева в Гатчине

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20 декабря 2019, 16:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: телеканал "78"

машина скорой помощи, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Сегодня стало известно, что 50-летний мужчина, на которого упало дерево в одном из парков Гатчины в Ленобласти, скончался. Пострадавшего гражданина не успели транспортировать в Санкт-Петербург.

Отмечается, что в Гатчинском районе ураганный ветер повалил 38 деревьев. В Приоратском парке был травмирован 50-летний мужчина, который вышел на улицу, чтобы погулять с собакой.

Пострадавшего доставили в медучреждение в тяжелом состоянии. Планировалось доставить гражданина на вертолете в Петербург, однако он скончался до транспортировки.