Москвич сбросил внедорожник с вертолёта

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20 декабря 2019, 13:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: pixabay.com

Житель Москвы проиграл спор с товарищем и разбил автомобиль Mercedes Gelendewagen стоимостью 1 миллион рублей. Но сделал он это не просто так, а сбросив автомобиль с вертолёта.

Мужчина заплатил 250 тысяч рублей администрации аэропорта в Петрозаводске, чтобы внедорожник упал «с небес на землю». Остатки автомобиля отправились на металлолом. Видео полета и последующего жесткого приземления житель столицы снял на видео и разместил в Сети.

Развлечения москвичей привели к тому, что делом занялась транспортная полиция. В пресс-службе управления на транспорте МВД по СЗФО рассказали, что в настоящее время сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства произошедшего.