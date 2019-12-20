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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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В Челябинске ищут маленького мальчика

, 12:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: rbc

В Челябинске ищут маленького мальчика
https://chel.sledcom.ru/

В Челябинске ищут ребенка. Мальчик пропал 19 декабря по дороге из школы. Информация об этом имеется на сайте регионального управления Следственного комитета.

Известно: маленький Максим возвращался домой из школы на маршрутном такси. Последний раз он общался с мамой, когда находился около цирка.

Максим Зеленин учится в шестом классе челябинской гимназии № 23. Его мама уточнила: он сел в маршрутку № 39 у гимназии и позднее сообщил о пробке в районе цирка. В 19:30 (17:30 по московскому времени) со школьником уже не было никакой связи. 

Всех, кто обладает информацией о местонахождении ребенка, просят сообщать по телефонам: 8(351)728-57-01; факс 8(351)265-91-10; Телефон доверия: 8(351)265-92-22, следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области.

ЕЧ

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