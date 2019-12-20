В центре Москвы молодые люди угрожали охраннику газовыми пистолетами

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20 декабря 2019, 12:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: pixabay.com

В центре Москвы сотрудники правоохранительных органов задержали группу молодых людей, которые угрожали охраннику ресторана газовыми пистолетами. Проводится проверка случившегося.

Инцидент произошел в среду, 18 декабря. Охранник сообщил, что сделал замечание шумной компании и попросил их покинуть ресторан, после чего молодые люди начали угрожать ему пистолетом, а затем распылили газовый баллончик.

Полицейские доставили хулиганов в ОМВД для разбирательства. «В ходе проверки изъято два газовых пистолета с патронами и два газовых баллона», - рассказали в ГУ МВД по Москве.