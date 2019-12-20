В Карелии произошло ДТП: водитель «Мерседеса» сбил школьницу на пешеходном переходе

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20 декабря 2019, 08:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: karelinform.ru

Фотобанк АН

В Карелии вечером 17 декабря на Первомайском проспекте произошло ДТП. Пострадавшая место происшествия покинула, но позднее все же обратилась к медикам.

Известно, что девочка намеревалась перейти дорогу, а водитель автомобиля марки Mercedes-Benz не остановился на нерегулируемом пешеходном переходе. В итоге мужчина сбил школьницу, случилась авария.

Но бойкий ребенок покинула место происшествия без чьей-либо помощи и бодро отправилась домой. Но, позже она обратилась за медицинской помощью. Сейчас врачами назначено лечение.