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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

В Карелии произошло ДТП: водитель «Мерседеса» сбил школьницу на пешеходном переходе

, 08:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: karelinform.ru

В Карелии произошло ДТП: водитель «Мерседеса» сбил школьницу на пешеходном переходе
Фотобанк АН

В Карелии вечером 17 декабря на Первомайском проспекте произошло ДТП. Пострадавшая место происшествия покинула, но позднее все же обратилась к медикам.

Известно,  что девочка намеревалась перейти дорогу, а водитель автомобиля марки Mercedes-Benz не остановился на нерегулируемом пешеходном переходе. В итоге мужчина сбил школьницу, случилась авария.

Но бойкий ребенок покинула место происшествия без чьей-либо помощи  и бодро отправилась домой.  Но, позже она обратилась за медицинской помощью. Сейчас врачами назначено лечение.

ЕЧ

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