В Карелии произошло ДТП: водитель «Мерседеса» сбил школьницу на пешеходном переходе

В Карелии вечером 17 декабря на Первомайском проспекте произошло ДТП. Пострадавшая место происшествия покинула, но позднее все же обратилась к медикам.
Известно, что девочка намеревалась перейти дорогу, а водитель автомобиля марки Mercedes-Benz не остановился на нерегулируемом пешеходном переходе. В итоге мужчина сбил школьницу, случилась авария.
Но бойкий ребенок покинула место происшествия без чьей-либо помощи и бодро отправилась домой. Но, позже она обратилась за медицинской помощью. Сейчас врачами назначено лечение.