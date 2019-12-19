В Москве произошли 2 перестрелки. Есть ли связь между ними установят спецслужбы

//Происшествия 13+

19 декабря 2019, 22:57 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Анастасия Боровикова, АН

СМИ узнали о том, что за два с половиной часа до стрельбы около здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы неизвестный злоумышленник открыл стрельбу в столичном районе Марьино. По данным Baza, в результате стрельбы в Марьино пострадал 29-летний мужчина по имени Абдулла.

Абдулла был доставлен в больницу. Примерно в 18 часов неизвестный открыл огонь у здания приемной ФСБ. По последним данным, один сотрудник ФСБ погиб. Пять силовиков ранены. Нападавший нейтрализован.

По некоторым данным, на месте инцидента найден рюкзак нападавшего, в котором может находиться граната. Находку изучают саперы.

Спецслужбы проверяют две перестрелки в Москве на предмет взаимосвязи, передает "Эхо Москвы".