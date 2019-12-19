Специалист считает, что нападение на Лубянке было заранее спланировано

Вице-президент ассоциации «Альфа» Алексей Филатов сделал заявление. Мужчина считает, что нападение на приемную Федеральной службы безопасности было заранее спланировано.
Филатов отмечает: атака была совершена накануне Дня работников органов безопасности РФ. А в их число, следовательно, входят сотрудники ведомства.
«Погиб сотрудник Федеральной службы безопасности. Это заранее спланированная акция», — сказал Алексей.
Комментируя произошедшее, специалист пришел к выводу о необходимости объяснять и напоминать гражданам, как вести себя чрезвычайных ситуациях. Лучшим решением будет найти какое-то капитальное строение, чтобы уйти за линию огня.
«Самое главное — не проявлять никакого героизма. Но советовать, конечно, легко. На практике в экстремальной ситуации люди ведут себя по-разному»,- заключил Филатов.
По факту стрельбы на Лубянке уже возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.