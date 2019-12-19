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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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В Минздраве уточнили данные о пострадавших при стрельбе на Лубянке

, 22:12 [ «Аргументы Недели» ]

В Минздраве уточнили данные о пострадавших при стрельбе на Лубянке
Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, globallookpress.com

В Министерстве здравоохранения уточнили информацию о количестве пострадавших в результате стрельбы на улице Большая Лубянка в центре Москвы. Столичные медики оказывали помощь пяти раненым, - передает RT.

Ранее СМИ писали, что двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. По данным ФСБ, один человек погиб.  

В ведомстве опровергли данные СМИ о том, что в нападении участвовали три человека, отметив, что стрельбу устроил один подозреваемый. Он нейтрализован.

По факту стрельбы в центре Москвы возбуждено уголовное дело. 

ИЧ

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