В Минздраве уточнили данные о пострадавших при стрельбе на Лубянке

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19 декабря 2019, 22:12 [ «Аргументы Недели» ]

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, globallookpress.com

В Министерстве здравоохранения уточнили информацию о количестве пострадавших в результате стрельбы на улице Большая Лубянка в центре Москвы. Столичные медики оказывали помощь пяти раненым, - передает RT.

Ранее СМИ писали, что двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. По данным ФСБ, один человек погиб.

В ведомстве опровергли данные СМИ о том, что в нападении участвовали три человека, отметив, что стрельбу устроил один подозреваемый. Он нейтрализован.

По факту стрельбы в центре Москвы возбуждено уголовное дело.