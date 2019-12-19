В ФСБ заявили: нападавший был один, никакого проникновения в здание не было

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19 декабря 2019, 20:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

В центре общественных связей ФСБ опровергли сообщения ряда СМИ, что тех, кто открыл стрельбу в центре Москвы было трое. Они заявили, что нападавший был один.

Также сказали: при этом никакого проникновения в здание ФСБ на Лубянке не было. "Нападавший был один. Никакого проникновения в здание ФСБ не было", — так высказались ЦОС ФСБ.

Известно, что главе государства Владимиру Путину докладывают всю информацию о ситуации в центре Москвы. Об этом сообщает его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Да, разумеется", - ответил Песков на соответствующий вопрос.