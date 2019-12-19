Возбуждено уголовное дело по факту стрельбы на Лубянке

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19 декабря 2019, 19:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

Фото: Анастасия Боровикова, АН

По факту стрельбы на Лубянке возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Об этом рассказала официальный представитель следственного комитета России Светлана Петренко.

В сообщении СК говорится, что следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело. Оно предусмотрено статьей 317 Уголовного кодекса РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов). Сейчас проводятся все необходимые следственные действия.

Ранее было известно, что неизвестный открыл стрельбу на улице Большая Лубянка в Москве, есть пострадавшие, преступника удалось нейтрализовать.