В результате стрельбы на проходной в здании ФСБ погибли сотрудники ФСО

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19 декабря 2019, 19:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН-ТВ

фото: Анатасия Боровикова, АН

В Москве в результате нападения в приемной ФСБ на Лубянке три человека погибли и трое пострадали.

Погибли трое сотрудников ФСО. Благодаря оперативной реакции силовиков из разных ведомств, жертв среди гражданского населения нет.

Известны имена пострадавших:

1. Павел Анисимов

2. Илья Фисенко

3. Константин Однолепков

Вечером 19 декабря неизвестный злоумышленник открыл стрельбу на проходной здания, в результате погибли трое сотрудников ФСО. В пресс-службе ЦОС ФСБ сообщили, что в ходе спецоперации злоумышленник был нейтрализован.

Сейчас устанавливается его личность.