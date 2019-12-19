В результате стрельбы на проходной в здании ФСБ погибли сотрудники ФСО

В Москве в результате нападения в приемной ФСБ на Лубянке три человека погибли и трое пострадали.
Погибли трое сотрудников ФСО. Благодаря оперативной реакции силовиков из разных ведомств, жертв среди гражданского населения нет.
Известны имена пострадавших:
1. Павел Анисимов
2. Илья Фисенко
3. Константин Однолепков
Вечером 19 декабря неизвестный злоумышленник открыл стрельбу на проходной здания, в результате погибли трое сотрудников ФСО. В пресс-службе ЦОС ФСБ сообщили, что в ходе спецоперации злоумышленник был нейтрализован.
Сейчас устанавливается его личность.