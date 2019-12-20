Липецкая область: пациентка выпала из машины скорой помощи

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20 декабря 2019, 12:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation news

фото: pixabey

Пациентка выпала из машины скорой помощи на трассе, по пути в больницу. Инцидент произошел в Липецкой области.

Источники в правоохранительных органах сообщили, что пострадавшую с подозрением на инсульт фельдшер скорой помощи сначала привезла в больницу города Задонска. Оттуда женщину отправили в Липецк, но областные врачи решили отправить пациентку обратно.

На пути в Задонск фельдшер не осталась в салоне с больной, а села в кабину к водителю. Пациентке во время движения стало плохо, она поднялась с сиденья и прислонилась к одной из створок дверей машины, которая вдруг открылась. В итоге пациентка упала на трассу, получив тяжелые травмы.