Липецкая область: пациентка выпала из машины скорой помощи

Пациентка выпала из машины скорой помощи на трассе, по пути в больницу. Инцидент произошел в Липецкой области.
Источники в правоохранительных органах сообщили, что пострадавшую с подозрением на инсульт фельдшер скорой помощи сначала привезла в больницу города Задонска. Оттуда женщину отправили в Липецк, но областные врачи решили отправить пациентку обратно.
На пути в Задонск фельдшер не осталась в салоне с больной, а села в кабину к водителю. Пациентке во время движения стало плохо, она поднялась с сиденья и прислонилась к одной из створок дверей машины, которая вдруг открылась. В итоге пациентка упала на трассу, получив тяжелые травмы.