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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Липецкая область: пациентка выпала из машины скорой помощи

, 12:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation news

Липецкая область: пациентка выпала из машины скорой помощи
фото: pixabey

Пациентка выпала из машины скорой помощи на трассе, по пути в больницу. Инцидент произошел в Липецкой области.

Источники в правоохранительных органах сообщили, что пострадавшую с подозрением на инсульт фельдшер скорой помощи сначала привезла в больницу города Задонска. Оттуда женщину отправили в Липецк, но областные врачи решили отправить пациентку обратно.

На пути в Задонск фельдшер не осталась в салоне с больной, а села в кабину к водителю. Пациентке во время движения стало плохо, она поднялась с сиденья и прислонилась к одной из створок дверей машины, которая вдруг открылась. В итоге пациентка упала на трассу, получив тяжелые травмы.

СЕ

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