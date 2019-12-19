Иркутск:пожилая горожанка попала под трамвай

В Иркутске около полудня 19 декабря пожилая горожанка попала под трамвай, обходя его в неположенном месте. Женщина выжила. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Инцидент случился на остановке Степана Разина. Трамвай направлялся в сторону Глазковского моста. Выпустив пассажиров, он начал движение, в этот момент иркутянка начала обходить его спереди, не доходя до пешеходного перехода.
Женщину затянуло под трамвай, однако под колеса она не попала, угодив под деревянный отбойник.