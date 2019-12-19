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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Иркутск:пожилая горожанка попала под трамвай

, 19:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Телеинформ

Иркутск:пожилая горожанка попала под трамвай
фото: pixabey

В Иркутске около полудня 19 декабря пожилая горожанка попала под трамвай, обходя его в неположенном месте. Женщина выжила. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Инцидент случился на остановке Степана Разина. Трамвай направлялся в сторону Глазковского моста. Выпустив пассажиров, он начал движение, в этот момент иркутянка начала обходить его спереди, не доходя до пешеходного перехода.

Женщину затянуло под трамвай, однако под колеса она не попала, угодив под деревянный отбойник.

 

СЕ

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