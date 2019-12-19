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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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У здания ФСБ на Лубянке неизвестный стрелял из автомата по людям. Есть погибшие

, 19:01 [ «Аргументы Недели» ]

У здания ФСБ на Лубянке неизвестный стрелял из автомата по людям. Есть погибшие
Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

В центре Москвы в четверг, 19 декабря, неизвестный открыл стрельбу из автомата у главного здания ФСБ на Лубянке. Об инциденте сообщили Telegram-каналы Baza и "Подъем".  На данный момент у СМИ различная информация об убитых.

По данным АГН "Москва", погиб один человек. По данным Telegram-канала Mash, в результате перестрелки погиб сотрудник ГИБДД, и один человек ранен. Telegram-канал 112 и "Известия" информируют о гибели троих сотрудников ФСО.

На всех объектах ФСБ в Москве введен план "Крепость". На место происшествия вызваны дежурная группа ЦСН и СОБР.
По данным 112, трое мужчин открыли стрельбу в приемной ФСБ. Двое из них были убиты, один выбежал на Большую Лубянку и забаррикадировался в одном их зданий на Лубянке. Злоумышленник продолжает вести прицельный огонь.

 

ИЧ

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